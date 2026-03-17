Atlético de Madrid cede ventajas y Tottenham busca otra remontada

Karla Villegas Gama

Tottenham recibirá al Atlético de Madrid con la misión de remontar el 2-5 de la ida de los octavos de final de la Champions League.

Aunque los ‘Spurs’ no atraviesan su mejor momento en la Premier League, donde luchan por alejarse de la zona de descenso, el equipo londinense ha demostrado en más de una ocasión su capacidad para revertir escenarios adversos.

El antecedente más claro se remonta a la semifinal de la temporada 2018/19, cuando Tottenham levantó un 0-3 en el global ante el Ajax con un triplete de Lucas Moura (55’, 59’ y 90+6’) para avanzar a la final.

Además, el conjunto inglés ya sabe lo que es marcarle cinco goles al Atlético de Madrid en competencias europeas, tras el 5-1 registrado en la final de la Recopa de Europa 1962/63.

En contraste, el Atlético de Madrid ha mostrado dificultades para sostener ventajas fuera de casa, especialmente en eliminatorias directas. En los octavos de final de la campaña 2018/19, los dirigidos entonces por Diego Simeone ganaron 2-0 en casa ante la Juventus, pero cayeron 3-0 en Turín y quedaron eliminados.

Un escenario similar se presentó en los cuartos de final de la temporada 2023/24, cuando el Atlético llegó con ventaja de 2-1 al campo del Borussia Dortmund, pero terminó perdiendo 4-2 y quedó fuera con global de 5-4.

Incluso en la final de la campaña 2013/14, el equipo rojiblanco dejó escapar el título en los últimos instantes, cuando un gol de Sergio Ramos al 90+3’ forzó el tiempo extra, donde el Real Madrid se impuso 4-1.

Las dificultades como visitante también se reflejan en la fase de grupos, donde ha sufrido derrotas amplias en los últimos años, incluyendo caídas por 4-0 ante Chelsea, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Benfica y Arsenal.

En números generales, desde 1992 el Atlético ha disputado 75 partidos como visitante en la Champions League, con 25 victorias, 21 empates y 29 derrotas, para un 33% de triunfos.

Por su parte, el Tottenham ha hecho de su estadio una fortaleza en el torneo, con 19 victorias en 31 partidos, lo que representa un 61% de efectividad.