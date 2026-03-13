Juventus dormirá en la zona 'Champions' de la Serie A

Redacción FOX Deportes

Juventus cosechó una victoria fundamental en clave Champions League ante Udinese, gracias de nuevo a otra exhibición del turco Kenan Yildiz, asistente en el único tanto de la 'Vecchia Signora'.

La 'Juve' dormirá en zona 'Champions' y podría terminar la jornada en la cuarta plaza si Como y Roma empatan en el enfrentamiento de este domingo. Por eso era tan importante la victoria ante un rival siempre complicado y Yildiz volvió a aparecer.

La joven perla turca fue un dolor de muelas para la defensa de los locales. Desde el perfil zurdo y yendo hacia dentro fue el principal argumento de los de Luciano Spalletti junto a Francisco Conceicao.

Hasta que en el minuto 38, justo al ocaso del primer acto, esa intención juventina acabó dando frutos. El turco no solo tiene calidad en espacios cortos, es capaz de sostener esfuerzos, de abarcar campo y de ser profundo.

Kelly le vio el desmarque y lanzó con su zurda al espacio. Yildiz fue más veloz que su par, se internó en el área y tuvo la tranquilidad para ver la llegada de Boga pese a tener disparo franco. Prefirió asegurar el tanto, consciente de la importancia del duelo.

Al final la 'Juve' tuvo que sufrir para mantener el resultado. Udinese se creció y Zaniolo se echó el equipo a la espalda, pero la 'Juve' no dejó escapar la victoria para seguir soñando con los puestos de Liga de Campeones que tan caros estarán en la Serie A.