Juventus arrolló a Pisa en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Juventus goleó 4-0 a Pisa con Kenan Yildiz en plan estelar luego de marcar un gol y dar una asistencia para mantener a los ‘Bianconeri’ en la pelea por los puestos de Champions League, esos por los que presiona a tan solo un punto a la espera de que Roma dispute su partido de la jornada.

La ‘Juve’ lo resolvió todo en la segunda mitad tras unos primeros cuarenta y cinco minutos algo insulsos. Dominador, pero sin generar un peligro demasiado dañino para el brasileño Nicolas Andrade, meta titular del Pisa a los 37 años tras la lesión de Scuffet.

Todo, en gran medida, gracias otra vez a Kenan Yildiz. El turco es la gran perla juventina con merecimiento absoluto. Un centro suyo en el minuto 54 acabó en el tanto de Andrea Cambiaso, llegador desde el otro carril para encaminar la victoria.

Y un gol suyo cerró el duelo. En el 75 recibió en la frontal un pase de Conceicao. Se plantó, encaró, regateó y sacó un zapatazo imaparable, cruzado, que obligó a la ovación de un público que duplicó el aplauso en forma de reconocimiento cuando su estrella fue sustituida poco después. Diez goles y ocho asistencias en lo que va de campaña entre todas las competiciones.

Entre medias, fue Khephren Thuram el que aseguró buena parte del éxito con su tanto en el 65, fácil al empujar a puerta vacía el misil que Locatelli estrelló en el palo. Y ya con el tiempo cumplido, fue Boga el que puso la guinda al pastel con cuarto tanto de la feliz noche turinesa y amarga toscana.