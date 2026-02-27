Así se jugarán los octavos de final de la Champions League

Karla Villegas Gama

La Champions League ya tiene octavos de final definidos, luego del sorteo que realizó la UEFA en Nyon, Suiza.

El encargado de decidir la suerte de cada club fue Ivan Rakitic, acompañado del secretario general de la UEFA, Giorgio Marchetti.

Los ocho clasificados directos solo tenían dos opciones de rival, que accedieron vía los playoffs, y fue ese cruce el que definió el sorteo.

Los duelos de ida se jugarán el 10 y 11 de marzo; mientras que los de vuelta serán el 17 y 18 de ese mes.

Los cruces son:

Manchester City vs Real Madrid

Sporting Club de Portugal vs Bodø/Glimt

Chelsea vs Paris Saint-Germain

Barcelona vs Newcastle

Liverpool vs Galatasaray

Tottenham vs Atlético de Madrid

Bayern Munich vs Atalanta

Arsenal vs Bayer Leverkusen

Con ello también quedó más claro el camino hacia la final. Los duelos de cuartos de final serán:

1: Ganador del Chelsea vs Paris Saint-Germain ante el de Liverpool vs Galatasaray

2: Vencedor del Manchester City vs Real Madrid contra el de Bayern Munich vs Atalanta frente al de Arsenal vs Bayer Leverkusen

3: Ganador del Barcelona vs Newcastle contra el de Tottenham vs Atlético de Madrid

4: Vencedor del Sporting Club de Portugal vs Bodø/Glimt frente al de Arsenal vs Bayer Leverkusen

Posteriormente, las semifinales las jugarán los ganadores de los cuartos de final 1 y 2, así como los que avancen de los cruces 3 y 4.