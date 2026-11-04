Karla Villegas Gama
Arsenal sufrió hasta el final para vencer a Slavia Praga
Los ingleses resistieron y siguen invictos en la Champions League.
Arsenal sufrió más de lo esperado, pero venció 2-1 a Slavia Praga en la Jornada 4 de la Champions League y escaló al tercer lugar de la clasificación.
Desde el silbatazo inicial, los ‘Gunners’ presionaron alto para provocar errores de los locales y la estrategia rindió frutos rápidamente.
Al minuto nueve, Viktor Gyökeres recuperó el balón cerca de la media cancha y asistió a Noni Madueke, quien abrió el marcador con un disparo de derecha.
A fast start from Mikel Arteta's men! ⚡ Noni Madueke scores in under nine minutes for Arsenal ? Stream the #UCL on @paramountplus ? https://t.co/uVF6EpBMEV— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 4, 2026
Arsenal mantuvo el control del balón y generó constantes llegadas al área, pero el arquero Nazar Domchak evitó que la ventaja aumentara.
Los ingleses mantuvieron la paciencia y siguieron atacando. Declan Rice encontró a Gyökeres dentro del área y el delantero definió con un disparo cruzado para el 2-0 al minuto 38.
Todo apuntaba a una segunda mitad tranquila para Arsenal, pero Slavia Praga tenía otros planes.
Viktor Gyökeres, that is some goal ? A goal and an assist already for Arsenal's Swedish striker ? Stream the #UCL on @paramountplus ? https://t.co/VYEPaP8kTX— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 4, 2026
Los locales comenzaron a controlar el balón y a probar a David Raya con disparos de larga distancia, complicando a los visitantes.
Los ‘Gunners’ perdieron el control del encuentro y dejaron de generar peligro. Slavia Praga aprovechó para avisar al minuto 79, aunque el débil cabezazo de Wiktor Nowak no inquietó a Raya.
La oportunidad dio confianza a los locales y, al minuto 83, Raya evitó el gol con una intervención sobre la línea ante un cabezazo de Oskar Kubiak.
There is a reason David Raya has won the Premier League Golden Glove for three seasons in a row ?? Stream the #UCL on @paramountplus ? https://t.co/T4yFeu3l7b— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 4, 2026
Arsenal no reaccionó y continuó cediendo espacios. Slavia Praga aprovechó al minuto 90, cuando Nowak remató un centro de David Jurásek para establecer el 2-1 definitivo.
Pese a la reacción, Slavia Praga continúa sin ganar en la Champions, mientras que Arsenal mantiene su invicto.
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