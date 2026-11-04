Publicación: miércoles 4 de noviembre de 2026

Karla Villegas Gama

Arsenal sufrió hasta el final para vencer a Slavia Praga

Los ingleses resistieron y siguen invictos en la Champions League.

Arsenal sufrió más de lo esperado, pero venció 2-1 a Slavia Praga en la Jornada 4 de la Champions League y escaló al tercer lugar de la clasificación.

Desde el silbatazo inicial, los ‘Gunners’ presionaron alto para provocar errores de los locales y la estrategia rindió frutos rápidamente.

Al minuto nueve, Viktor Gyökeres recuperó el balón cerca de la media cancha y asistió a Noni Madueke, quien abrió el marcador con un disparo de derecha.

Arsenal mantuvo el control del balón y generó constantes llegadas al área, pero el arquero Nazar Domchak evitó que la ventaja aumentara.

Los ingleses mantuvieron la paciencia y siguieron atacando. Declan Rice encontró a Gyökeres dentro del área y el delantero definió con un disparo cruzado para el 2-0 al minuto 38.

Todo apuntaba a una segunda mitad tranquila para Arsenal, pero Slavia Praga tenía otros planes.

Los locales comenzaron a controlar el balón y a probar a David Raya con disparos de larga distancia, complicando a los visitantes.

Los ‘Gunners’ perdieron el control del encuentro y dejaron de generar peligro. Slavia Praga aprovechó para avisar al minuto 79, aunque el débil cabezazo de Wiktor Nowak no inquietó a Raya.

La oportunidad dio confianza a los locales y, al minuto 83, Raya evitó el gol con una intervención sobre la línea ante un cabezazo de Oskar Kubiak.

Arsenal no reaccionó y continuó cediendo espacios. Slavia Praga aprovechó al minuto 90, cuando Nowak remató un centro de David Jurásek para establecer el 2-1 definitivo.

Pese a la reacción, Slavia Praga continúa sin ganar en la Champions, mientras que Arsenal mantiene su invicto.

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