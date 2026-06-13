David Raya alabó a Guillermo Ochoa y su convocatoria al Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

David Raya, guardameta de la Selección Española, destacó la figura de Guillermo Ochoa, a quien catalogó como “un referente mundial en la portería” y mostró su alegría porque haya sido convocado para su sexto Mundial.

Guillermo Ochoa entrará a un grupo selecto en el que solo los más grandes como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen un lugar, jugar seis Copa del Mundo a partir de ahora es solo para los elegidos y uno de ellos es el portero mexicano de 40 años.

‘Paco Memo’ sigue siendo una referencia a nivel mundial porque continúa acumulando apoyo a pesar de las críticas por su convocatoria a la Selección Mexicana, pero fuera del país sigue recibiendo adeptos y lo confirmó el mejor portero de la Premier League.

“Es un referente mundial en la portería, con paradas míticas en los mundiales. Que haya podido estar en su sexto mundial es increíble y me alegro muchísimo por él”, señaló David Raya en rueda de prensa.

Se desconoce si Guillermo Ochoa tendrá la oportunidad de disputar algún minuto en la justa mundialista, sin embargo, su sexta convocatoria lo convierte en una leyenda de la Copa del Mundo junto a CR7 y Messi, le parezca a quien le parezca.