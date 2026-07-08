Redacción FOX Deportes
Inglaterra está pendiente de la evolución de Declan Rice y Marc Guehi
Inglaterra entrenó sin dos titulares y con la baja definitiva de Jordan Henderson
Declan Rice, Marc Guehi y Reece James no entrenaron con el resto de la Selección Inglesa, sino que siguieron programas individuales, así informó el equipo, que se prepara para el choque de los cuartos de final del Mundial 2026 ante Noruega.
James ya se ha perdido tres partidos del torneo debido a una lesión muscular que sufrió en el empate a 0-0 contra Ghana en la fase de grupos, el 23 de junio.
Rice está lidiando con un problema neurológico que arrastra desde el final de la temporada de la Premier League con Arsenal y que le afecta al isquiotibial y a la zona lumbar. El centrocampista fue reservado en la victoria de Inglaterra 2-0 sobre Panamá en la fase de grupos.
El defensa Jarell Quansah será baja el sábado contra Noruega tras su expulsión durante la victoria 3-2 sobre México en los octavos de final en el Estadio Azteca.
Rice, Guehi, Harry Kane, Jude Bellingham y Nico O'Reilly también se encuentran al límite con las tarjetas amarillas, y una nueva amonestación les dejaría automáticamente fuera de una posible semifinal contra Argentina o Suiza.
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