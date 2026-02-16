Álvaro Arbeloa firme con su objetivo: "eliminar al Benfica"

EFE

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguró en vísperas de su segundo reencuentro en 20 días con su gran maestro, el portugués José Mourinho, que le desea "lo mejor" y espera que gane todos los títulos que dispute menos la Champions League, en la que, dijo, su "objetivo es eliminar al Benfica".

"Si invito a José, será algún día a comer, no necesita sentarse en el sofá gris. Ya saben que somos buenos amigos, que nos deseamos siempre lo mejor el uno al otro y tenemos una grandísima relación. Lo único que puedo decir es que le deseo siempre lo mejor, que mi objetivo es eliminar al Benfica, pero que después lo pueda ganar todo. Le deseo a él y a su familia todo lo mejor".

Arbeloa ensalzó a Mourinho como el gran líder de su rival en el playoff de acceso a octavos de final de la Champions League, tras sufrirlo con un 4-2 en la última jornada de la fase de liga de la competición.

"El alma del Benfica va a ser parecido a lo que vimos hace tres semanas porque tienen un líder que les marca el camino. Su forma de jugar y competir será similar y, dentro de eso, hay pequeños matices según el jugador que esté en el campo. Espero un rival muy competitivo e intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas".

Benfica, a tope para darle otro 'golpazo' histórico al Real Madrid

"No creo que José me pueda sorprender. Sé perfectamente de lo que es capaz. Lo dije hace días que daba igual que se presentasen con el equipo de la 'Youth League', sabía la intensidad que iban a poner en el terreno de juego y mañana va a ser más de lo mismo. Incluso son capaces de jugar todavía mejor y debemos estar preparados para ello. Mi idea no es sorprenderle. Cuando el Real Madrid sale al campo hay que tener claro lo que tenemos enfrente”.

La última de las preguntas sobre Mourinho que Arbeloa recibió en la sala de prensa de Estádio da Luz fue enfocada al regreso del próximo miércoles del técnico portugués al estadio Santiago Bernabéu.

"Creo que le van a recibir con una gran ovación porque el madridismo es consciente de todo lo que hizo José por el Real Madrid. Fue darlo todo y un poquito más. Así que estoy seguro de que le recibirán con una gran ovación".