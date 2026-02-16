Alguna vez, el Real Madrid quedó eliminado en dieciseisavos de final

Héctor Cantú

El Real Madrid es el máximo ganador en la historia de la UEFA Champions League con 15 ‘Orejonas’ que sigue brillando en sus vitrinas.

Sin embargo, en el camino a esta vida llena de grandes logros, hay un episodio donde el equipo de la capital española quedó eliminado en la tanda de dieciseisavos de final.

Aquella eliminación se dio en la temporada 1971-1972, un torneo en el que participaron 64 equipos.

En un torneo bajo un formato diferente a eliminación directa, el Real Madrid superó al Basel con un marcador global de 4-2.

En la fase de dieciseisavos de final tuvo que enfrentarse al PSV Eindhoven, equipo que le eliminó en esta etapa luego de empatar 3-3 en el marcador global. La anotación conseguida en calidad de visitante por parte del cuadro neerlandés, le dio el pase a la ronda siguiente.

En los diferentes formatos, el Real Madrid nunca más volvió a tropezar en esta etapa. Desde entonces el cuadro blanco fue eliminado en octavos de final en 12 ocasiones y 9 en cuartos de final.

El Benfica será el nuevo sinodal del equipo de la capital española, el cual recientemente les ganó y los envió a la fase de playoffs en el nuevo formato de la UEFA Champions League.