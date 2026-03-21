Publicación: lunes 30 de marzo de 2026

EFE

Raphael Guerreiro y sus últimos días como jugador del Bayern Munich

El portugués no renovó contrato y saldrá en el verano próximo

El portugués Raphael Guerreiro abandonará el Bayern Múnich a final de esta temporada, después de que el club y el jugador acordaran no renovar el contrato que vence en junio.

Guerreiro, de 32 años, llegó al Bayern como agente libre en 2023 procedente del Borussia Dortmund. Tanto en el Bayern como en el Dortmund Guerreiro jugó en ocasiones como lateral izquierdo y en otras ocasiones en el centro del campo.

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El delantero suma ocho goles en cuatro partidos en liga
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Mientras que en su paso con el Dortmund era habitualmente titular, en el Bayern sólo ha formado parte ocasionalmente del primer equipo, pese a lo cual logró completar 89 partidos para el club bávaro, 56 de ellos en la Bundesliga.

Guerreiro ha sido 65 veces internacional con Portugal y formó parte del equipo titular que ganó la Eurocopa en 2016.

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