Bayern Munich goleó y está un paso más cerca del título de la Bundesliga

Oscar Sandoval

Bayern Munich derrotó 4-0 a Union Berlin que resistió durante 43 minutos, sin embargo, una vez que los locales echaron abajo el muro, fue cuestión de tiempo para resolver el partido con goleada y dejar una mano en el título de la Bundesliga.

Three points in the bag 🫡 pic.twitter.com/ip0GoXID5x — FC Bayern (@FCBayernEN) March 21, 2026

La Bundesliga entró a la recta final y el conjunto ‘Bávaro’ no tiene rivales en la lucha por el campeonato porque el segundo lugar está a 12 puntos de distancia, la carrera parece decidida y deberá asegurar el título 35 de su historia antes de tiempo para centrarse en la Champions League.

Union Berlin se dedicó a defender y de no ser por la suerte hubiera encajado una goleada de mayores proporciones porque el ataque del líder no encontraba el arco, sin embargo, todo cambió a los 43 minutos cuando Frederick ya no pudo hacer nada ante un disparo cruzado de Michael Olise que abrió el marcador.

A strong performance from the boys this afternoon 💪



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El plan de los visitantes se vino abajo y el conjunto ‘Bávaro’ aprovechó el momento de desconcierto para marcar el 2-0 por medio de Serge Gnabry antes del descanso y encaminarse a su victoria 22 de la temporada en liga.

Harry Kane no podía faltar y se hizo presente a los 49 minutos luego de disparar colocado desde la media luna, llegó a 31 anotaciones esta temporada en la Bundesliga y Gnabry remató el duelo al 67 para darle tres puntos a Bayern Munich que está a siete jornadas de un nuevo bicampeonato.