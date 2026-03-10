Bayern Munich tiene los dos pies en cuartos de final de la Champions League

Oscar Sandoval

Bayern Munich derrotó 6-1 a Atalanta y dejó la eliminatoria de octavos de final de la Champions League sentenciada porque no hay forma que el equipo italiano ponga en riesgo el lugar del conjunto ‘Bávaro’ en la siguiente ronda tras una ida dispareja que en realidad duró 12 minutos.

Raining goals in Bergamo! ☔️⚽️ pic.twitter.com/fx4lKz0ros — FC Bayern (@FCBayernEN) March 10, 2026

Atalanta tuvo una noche de pesadilla ante el cuadro alemán que no lo dejó ni respirar, lo agobió desde el inicio y mandó varios avisos hasta que terminó con su resistencia luego de una diagonal retrasada que Josip Stanišić mandó a las redes al 12.

La insistencia continuó y ‘La Dea’ no despertó, el ataque alemán se dio gusto y en tres minutos dejó resuelta la eliminatoria. Michael Olise anotó un golazo por la forma en la bajó el balón tras un trazo largo y Serge Gnabry puso el 3-0 en el marcador a los 25 minutos.

Los visitantes mantuvieron la línea y se tomaron el partido con seriedad a pesar del resultado, llegaron al medio tiempo para tomar aire y ampliar la ventaja en el complemento.

Nico Jackson marcó el 4-0 al 52 y la pesadilla de los italianos lejos de terminar cobró un segundo aire con el segundo de la noche de Olise a los 64 minutos y el último clavo en el ataúd que firmó Jamal Musiala al 67.

Atalanta marcó el de la honra por medio de Mario Pasalic con el tiempo cumplido para dar señales de vida, pero aún así la ventaja de Bayern Munich luce inalcanzable.