Bayern Munich le dirá adiós a 3 jugadores

EFE

El Bayern recibirá mañana al Köln en un partido que servirá de marco para recibir el trofeo de campeón de la Bundesliga y para la despedida de Leon Goretzka, Raphael Guerreiro y Nicolas Jackson que no seguirán la próxima temporada en el club bávaro.

De los tres el que tiene más historia en el Bayern es sin duda Leon Goretzka que llegó al club en 2018 y fue parte del equipo titular que ganó el triplete en 2020.

Goretzka ha sido desplazado de la formación titular por Aleksandr Pavlovic, que desde hace dos temporadas suele formar el doble pivote el lado de Joshua Kimmich. Goretzka ganó siete títulos de la Bundesliga con el Bayern.

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El destino de Goretzka, que tiene 31 años, no se ha decidido, pero todo apunta que estará en algún equipo italiano. Se marchará como llegó, es decir como agente libre.

Guerreiro llegó al Bayern en 2023, procedente del Borussia Dortmund, jugó 93 partidos y marcó 14 goles, sin llegar a ser nunca titular habitual.

Jackson, por su parte, ha estado esta temporada cedido por el Chelsea y ha tenido normalmente un papel de refresco para darle minutos de descanso a Harry Kane. El Bayern tenía la opción de compra al senegalés, pero no la ejecutará, según reveló hace poco el director deportivo, Max Eberl.

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Esos tres jugadores recibirán -como es habitual- un ramo de flores y un collage con una foto suya y con imágenes que recuerden su paso por el Bayern.

Otros jugadores de los que no se planea una despedida mañana, pero que podrían terminar dejando el club son los defensas Minjae Kim -relegado al banquillo como tercer central ante la titularidad de Dayot Upamecano y Jonathan Tah- e Hiro Ito, un jugador apreciado por su flexibilidad, que puede jugar de central o de lateral izquierdo, al que no han respetado las lesiones.