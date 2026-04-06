Publicación: lunes 6 de abril de 2026

EFE

Joshua Kimmich destaca la forma de jugar del Real Madrid

El mediocampista alemán destacó el estilo competitivo del conjunto 'Merengue'.

El alemán Joshua Kimmich dijo este lunes que "el Real Madrid tiene una forma de jugar especial" en la rueda de prensa previa a la ida de cuartos de final de la Champions League que enfrentará a su equipo contra el conjunto blanco en el Bernabéu.

"Nos preparamos para el rival. El Real Madrid tiene una forma de jugar especial, pueden ser peligrosos en muchas situaciones, y no podemos jugar de la misma manera que contra otros".

El mediocampista alemán, de 31 años, habló sobre el hecho de jugar la ida en el feudo blanco:

"La atmósfera aquí es especial, tienen un estadio increíble. Hemos venido aquí muchas veces, hemos jugado buenos partidos y nos hemos vuelto a casa con las manos vacías. Este año es diferente, vamos a jugar el segundo partido en casa. Mañana no es el partido decisivo".

Bayern Munich domina la Bundesliga a seis jornadas para el final

Bayern Munich domina la Bundesliga a seis jornadas para el final
10. Union Berlin - 32 puntos
9. Mainz - 33 puntos
8. Freiburg - 37 puntos
7. Eintracht Frankfurt - 39 puntos
6. Bayer Leverkusen - 49 puntos
5. Hoffenheim - 50 puntos
4 . Stuttgart - 53 puntos
3. RB Leipzig - 53 puntos
2. Borussia Dortmund - 63 puntos
1. Bayern Munich - 73 puntos
"Son cuartos de final de la Champions League y eso no ocurre todos los años. Es algo que esperamos con muchas ganas. De niño estuve aquí visitando el estadio y ya tenía esa sensación de 'impresionante'. Estar jugando aquí es algo especial. Son los momentos para los que entrenamos todos los días".

También fue preguntado por el rol de Kylian Mbappé en el equipo de Álvaro Arbeloa:

"Creo que Mbappé es un jugador capaz de ayudar a cualquier equipo, con grandes cualidades individuales y el capitán de la Selección Francesa. Es un jugador muy importante, sobre todo en esta temporada, que parecía que no todo iba bien para el Real Madrid y él ha sido decisivo".

Reto desbloqueado, Bayern Munich remontó en tiempo añadido y la Bundesliga es suya

Freiburg 2-3 Bayern Munich
Johan Manzambi sorprendió al conjunto 'Bávaro' luego de marcar el 1-0 a los 46 minutos
Johan Manzambi sorprendió al conjunto 'Bávaro' luego de marcar el 1-0 a los 46 minutos
Lucas Höler aumentó la cuenta al 71
Bayern Munich recortó distancias a los 81 minutos con un disparo de Tom Bischof
Bischof consiguió el empate al 90+2
Lennart Karl marcó el gol del triunfo al 90+9
Bayern Munich es líder de la Bundesliga con 73 puntos
"No vamos a jugar uno contra uno, es un equipo contra otro equipo, es lo bonito del deporte de equipo. Independientemente de Mbappé o Vinicius, el Madrid es un equipo con jugadores excelentes, tienen cualidades individuales y colectivas. Tenemos un gran respeto ante sus jugadores, pero es importante estar convencidos de nuestras fuerzas".

Además, hizo referencia al regreso del delantero Harry Kane a la convocatoria del Bayern después de su ausencia en el cruce de Bundesliga contra el Friburgo:

"Marca muchísimos goles, pero es muy importante para nuestro juego, porque no solo anota, no es egoísta, no quiere el máximo de goles. Lo que quiere es el éxito con el equipo. Para un jugador ofensivo, es una característica muy importante".

Italia es territorio de Bayern Munich en la Champions League

Atalanta 1-6 Bayern Munich
Josip Stanišić anotó el 1-0 a los 12 minutos
Italia es territorio de Bayern Munich en la Champions League
Michael Olise anotó un doblete, el primero al 22
Bayern Munich consiguió su segunda victoria anotando seis goles en suelo italiano luego de vencer 6-1 a Atalanta en la ida de octavos de final de la Champions League
Serge Gnabry amplió la ventaja al 25
Nico Jackson dijo presente a los 52 minutos
Olise marcó el 5-0 al 64
Jamal Musiala anotó el 6-0 al 67
Mario Pasalic sacó el pecho por Atalanta al 90+3

Kimmich, que acumula dos goles y nueve asistencias con el Bayern entre todas las competiciones esta temporada, demostró estar atento a los resultados del Real Madrid, como el 3-0 en la ida de octavos frente al Manchester City:

"Ha sido sorprendente, pero no, porque es el Real Madrid. Parece que hay otras leyes que se imponen aquí en el Bernabéu. El resultado que obtuvo el Madrid fue impresionante (...) Se conoce al Real Madrid por su gestión de los partidos, saben manejar los tiempos y entonces el tiempo corría a favor del Madrid. Cada equipo tiene sus estrategias. El Madrid y el Bayern son los clubes más grandes del mundo".

Otra jornada con triunfo de Bayern Munich en la Bundesliga

Otra jornada con triunfo de Bayern Munich en la Bundesliga
Bayern Munich 4-1 Borussia Mönchengladbach
RB Leipzig 2-1 Augsburg
Mainz 2-2 Stuttgart
Heidenheim 2-4 Hoffenheim
Wolfsburg 1-2 Hamburg
Freiburg 3-3 Bayer Leverkusen
Köln 1-2 Borussia Dortmund
St. Pauli 0-0 Eintracht Frankfurt
Union Berlin 1-4 Werder Bremen

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS