Kylian Mbappé es un problema, de los buenos, para Álvaro Arebloa

EFE

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habló este lunes en rueda de prensa sobre la posible ruptura del equilibrio de su equipo que puede generar la entrada de Kylian Mbappé en el once y dijo que es una suerte contar con el atacante francés que "sabe perfectamente" lo que es y representa el club blanco.

Mbappé regresó a un once inicial del Real Madrid en Mallorca y el conjunto blanco perdió 2-1. El internacional francés dejó atrás una lesión en una rodilla y tras jugar minutos en las segundas partes de los partidos ante el City y el Atlético, regresó a la titularidad. Arbeloa, preguntado por su encaje en el equipo y una posible ruptura del equilibrio, ensalzó la figura de una de sus estrellas.



"Está claro que Mbappé tiene características distintas a Brahim y estoy encantado de tener ese problema; tener a Mbappé aquí es una gran noticia. Tengo mucha confianza en todos los jugadores. Es una suerte como entrenador contar con todos ellos", señaló.

"Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, siempre ha soñado con jugar aquí. No es fácil lo que ha hecho para jugar aquí. Lo único que me importa es lo que piensa y es una suerte extraordinaria tener a un jugador como Mbappé en el equipo. Me pongo en la piel de los defensas que tienen que enfrentarse al Madrid", apuntó.



Arbeloa se refirió a las palabras de Vinícius, que en rueda de prensa declaró que siente una conexión especial con su entrenador:

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"En un club como este hay que entender al jugador. Tener una buena conexión con los jugadores facilita para que saquen su talento. Un buen entrenador gestiona y trabaja bien y hace que sus equipos tengan un sello". Sobre el Bayern, dijo que está "haciendo una temporada excepcional" y declaró ser consciente de la exigencia que el conjunto alemán pondrá sobre el terreno de juego. Además, recordó que la historia que tienen ambos equipos "es especial".