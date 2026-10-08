Nocaut preciso y México tiene nuevo campeón del mundo

Héctor Cantú

El boxeo mexicano tiene un nuevo monarca mundial en la figura de Sergio ‘Yoreme’ Mendoza, quien se impuso al estadounidense Ricardo Salazar por la vía del nocaut en el quinto episodio.

Mendoza dominó el combate de principio a fin y fue hasta la quinta vuelta cuando logró que el réferi detuviera el combate para otorgarle la victoria y con ello se hiciera de los títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los Mosca.

SERGIO MENDOZA STOPS RICARDO SANDOVAL! WHAT AN UPSET! ? #SchofieldBahdi | Live NOW on DAZN▪️ https://t.co/oOwUXWvX2H — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 11, 2026

Previamente, el poder de puños de Mendoza llevaron a Ricardo Salazar en dos ocasiones a la lona en el segundo episodio.

Para la quinta vuelta, ‘Yoreme’ repitió la dosis hasta que el tercero en la superficie decidió dar por terminado el combate.

“Ruéguenle a Dios no encontrarme porque les puede pesar” ? ?️?Yoreme Mendoza , Nuevo Campeón Mundial Unificado @WBABoxing & @WBCBoxing Peso Mosca. Primer Campeón Mundial para Hermosillo ? Campeón Mundial #11 para @bxstrs ?⭐️ Triunfo con dedicatoria hasta el cielo para su hermano Jonathan ‘Niño’ Mendoza , en paz descanse. ?️✝️ ¡Gracias, Yoreme Mendoza por hacer historia para Hermosillo, para México y para @bxstrs ! ✍️Resultado: Victoria por TKO en el round 5 para Sergio Mendoza ante Ricardo Sandoval. — Bxstrs Promotions (@bxstrs) October 11, 2026

Con este resultado, Sergio Mendoza se convierte en el único campeón mundial de la división y el séptimo mexicano en poseer al menos una corona en la clasificación mundial.