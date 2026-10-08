México contra el mundo; este es el resto de la inolvidable cartelera de Canelo vs. Mbilli

Héctor Cantú

La velada boxística que encabezará Saúl ‘Canelo’ Álvarez con su combate ante Mbilli promete convertirse en uno de los grandes eventos del año para el boxeo mundial.

Arabia Saudita se transformará en una sucursal mexicana cuando reciba el evento denominado ‘México contra el mundo’, que contará con 10 peleas con representación nacional.

La actividad comenzará con el combate del mexiquense Héctor Aguirre ante el cubano Brayan León Salgado.

⏮️ Canelo Alvarez became the first fighter to drop future stablemate Jaime Munguia in 2024 ? #CaneloMbilli | Oct 31st | @RiyadhSeason | Live on DAZN ? https://t.co/lSRqnFPDXr — Ring Magazine (@ringmagazine) October 7, 2026

Posteriormente entrarán en acción Carlos Emiliano, Marcos Vázquez, Erick Villegas y Raymundo Rojas, quienes se enfrentarán a Flavius Biea, Bek Nurmaganbet, Sultan ‘El Niño’ Almohammed y Reito Tsutsumi, respectivamente.

Entre los combates más atractivos de la noche aparece el de David Picasso, vigente campeón plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ante Carl Martin.

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También destaca el combate por el título vacante de peso superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) entre el invicto mexicano Lindolfo Delgado y Arthur Biyarslanov.

Uno de los últimos combates antes del evento estelar estará a cargo de Rafael ‘El Divino’ Espinoza, quien se medirá con Lorenzo Parra por el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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Espinoza también pondrá en juego su invicto de 28 victorias, 24 de ellas por nocaut.

Jaime Munguía protagonizará el combate coestelar de la función cuando se enfrente a Nikkita Zon en la primera defensa de su título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).