Sebastian Fundora apunta a la cima: Quiere todos los cinturones

Héctor Cantú

En la división de las 154 libras hay un referente latinoamericano con nombre y apellido: Sebastian Fundora, quien tiene un objetivo claro, convertirse en el nuevo campeón indiscutido de su división.

Sin embargo, antes de pensar en esa pelea tendrá que superar a Ermal Hadribeaj, retador obligatorio que buscará destronar al campeón de ascendencia cubanay quien se ganó a pulso la posibilidad de pelear por el cetro que hoy le pertenece a Fundora.

Infernales golpes de Sebastián Fundora

“No lo veo peligroso para mí y mi carrera. Es el retador número uno, el retador obligatorio y es el retador al que tengo que enfrentar, se ha ganado ese lugar, pero el próximo 17 de octubre demostraré por qué soy el campeón y por qué seguiré siendo el campeón”, detalló ‘La Torre Infernal’ en entrevista con FOX Deportes.

Ni siquiera el pasado de Hadribeaj, quien tuvo un breve paso por las Artes Marciales Mixtas, hace dudar a Sebastian de sus posibilidades de conseguir la victoria.

“No, no me preocupa en absoluto. En boxeo tiramos golpes, no podemos patear, no podemos hacer candados ni nada de eso. Yo he hecho boxeo toda mi vida así que no me preocupa de ninguna manera”, sentenció.

Fundora, quien ostenta una foja de 24 victorias, una derrota y un empate, sabe que este combate podría acercarlo a la pelea que desea por el título indiscutido ante Jaron ‘Boots’ Ennis.

? @SebastianFundo1 and Tim Tszyu's first fight in 2024 was one of the bloodiest in boxing history. But for Fundora, it was just another day at the office. #FundoraHadribeaj | Oct. 17 | ▶️ @DAZNBoxing & @tntsports | ?️ https://t.co/jf4C7ysPW0 https://t.co/uUKOejhUEk — Premier Boxing Champions (@premierboxing) October 7, 2026

“Quiero pelear contra él por el título indiscutido, pero tengo esta pelea, ‘Boots’ tiene la suya contra (Josh) Kelly. Yo tengo el mejor de los cuatro cinturones y ojalá que se pueda hacer realidad a inicios del próximo año”, aseguró.

Para Sebastian Fundora, esta será la cuarta defensa del título mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la división de peso superwélter, cinturón que conquistó ante Tim Tszyu en 2024.