¡‘Canelo’ Álvarez va en serio! El campeón ya prepara su pelea en México

Héctor Cantú

Saúl ‘Canelo’ Álvarez va en serio en su deseo de volver a pelear en suelo mexicano y regalarle una noche inolvidable al público que lo ha acompañado durante su carrera.

En plena concentración de cara a la pelea que sostendrá el 31 de octubre en Arabia Saudita ante Christian Mbilli, ‘Canelo’ reveló ante los micrófonos de FOX que existen pláticas para pelear en el Estadio Azteca.

???¿QUÉ OPINA EL CANELO DE LA SELECCIÓN MEXICANA?



?️ @JuanJRueda entrevistó en EXCLUSIVA al Canelo Álvarez y habló del Mundial 2026, el proceso de Rafa Márquez y de lo que viene para el boxeador mexicano...?#Referentes ? pic.twitter.com/TETGFwsp9i — FOX (@somos_FOX) September 30, 2026

“Lo del Estadio Azteca es muy real. El otro día tuve una plática con Emilio Azcárraga por Zoom y platicamos mucho. Entonces, vamos a ver si se puede acomodar en el futuro y ojalá que tenga la oportunidad”, detalló en entrevista exclusiva.

‘Canelo’ y su equipo de trabajo se trasladaron a la costa de España para aclimatarse de cara a su siguiente combate, que se celebrará oficialmente en Arabia Saudita.

Toda la entrevista a Saúl 'Canelo' Álvarez, aquí:

“Hoy me siento muy bien, me siento muy fuerte, creo que mi cuerpo necesitaba este descanso y tengo muchas ganas de regresar al cuadrilátero”, aseguró Álvarez luego de más de un año de ausencia de los encordados profesionales.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará al camerunés Christian Mbilli, quien ostenta una foja de 29 victorias y un empate. En juego estará el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.