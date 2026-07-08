'Canelo' Álvarez, en perfecto estado a dos meses de su regreso

Héctor Cantú

El pugilista mexicano, Saúl ‘Canelo Álvarez, está a dos meses de regresar a los cuadriláteros en una pelea que dista mucho de las veladas de alto calibre que ha tenido en el pasado.

El tapatío regresará luego de que no peleara en mayo pasado debido a una lesión, por lo que su tiempo de ausencia en el enlonado será de prácticamente un año.

'Canelo' noqueó el récord de asistencia para una pelea de boxeo

No será un regreso pomposo. Canelo se medirá a Christian Mbili en una pelea en la que claramente el mexicano parte como favorito.

Sin embargo, la carta de presentación de Mbilli hace que se le voltee a ver, pues mientras Saúl expondrá su título en al división de los supermedianos, Mbilli hará lo propio con su récord invicto.

El francés peleará por primera vez fuera de los Estados Unidos y Canadá. Será parte de una función programada en Arabia Saudita en lo que ha sido una costumbre para Saúll Álvarez.

El nuevo triunfo de 'Canelo' Álvarez, cuadro por cuadro

Mbilli, llega con la gran carta de haber defendido su título durante cinco años, el mismo que consiguió en 2021 tras derrotar a Ronny Ladaeta, en Quebec.

‘Canelo’ necesita una nueva victoria para encausar hacia buen camino su carrera luego de haber perdido tres títulos ante Terencer Crawford.