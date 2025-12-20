'Canelo' Álvarez, el gran invitado sorpresa de la AAA

Héctor Cantú

El gran evento Guerra de Titanes de la empresa luchística mexicana, AAA, ha tenido un cierre inolvidable con la presencia de algunas celebridades que se dieron cita para seguir las acciones sobre el ring.

Sin embargo, los reflectores de la noche y uno de los momentos más ovacionados del espectáculo, fue la presencia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en las gradas de la Arena Guadalajara que presentó una entrada espectacular.

El gran campeón mexicano apareció ante las cámaras y descubrió su rostro al despojarse de la máscara de La Parka, mientras era saludado con efusividad por el mítico luchador y otros de sus compañeros como el Niño Hamburguesa y Mr. Iguana

Saúl reapareció así ante los medios de comunicación luego de su derrota ante Terence Crawford en septiembre pasado.

Broche de oro para la gran fiesta de #GuerraDeTitanes en Guadalajara 👏 pic.twitter.com/1pkqwFAYPH — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) December 21, 2025

Guerra de Titanes 2025 fue el último gran evento del año de la AAA, el cual culminó con la gran victoria de Rey Féniz y Rey Misterio, sobre su hijo, Dominik Mysterio y El Grande Americano en un combate que estuvo cerca de los 20 minutos de duración.