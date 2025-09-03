¿Quién es Terence Crawford?, próximo rival de 'Canelo' Álvarez?

Héctor Cantú

Saúl ‘Canelo’ Álvarez expondrá su corona de multicampeón mundial el próximo fin de semana ante Terence Crawford, uno de los peleadores con mejores registros a los que ha enfrentado en su carrera.

El estadounidense piensa ser una piedra en el zapato y demostrar que esa foja perfecta de 41 victorias no es obra de la casualidad. Sabe cómo manejar a los peleadores de alto calibre y pondrá a prueba al mexicano.

El nacido en Nebraska, Estados Unidos y actual campeón interino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo, sostendrá su pelea número 42 ante el púgil tapatío con el deseo de poder dar un golpe sobre la mesa.

En su carrera, Crawford ha enfrentado a peleadores de gran perfil como Eeol Spence Jr, Whawn Porter, Amir Khan, Jose Benavídez Jr, Yuriorkis Gamboa, entre otros.

El peligro de Crawford es inminente, pues es un peleador que tiene una pegada descomunal que queda demostrada en las 9 victorias por la vía del nocaut en sus últimos 10 compromisos.

En esta lista, sucumbieron antes de terminar con todos los episodios, Julios Indongo, Jeff Horn, José Benavídez Jr, Amir Khan, Egidijus Kavaliauskas, Kell Brook, Shawn Porter, David Avanesyan y Errol Spence Jr.

Canelo. Crawford. A legendary fight week is upon us in Las Vegas 🔥👑 Presented by @SaudiNHC. #CaneloCrawford LIVE on Netflix l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason | Sept 13th 🥊 pic.twitter.com/VPQMINWqSz — Ring Magazine (@ringmagazine) September 9, 2025

De todos ellos, cinco no alcanzaron a llegar a los 9 episodios, mientras que José Benavídez fue el que alcanzó a llegar al doceavo asalto donde fue finiquitado a los 2 minutos con 42 segundos.

Terence Crawford ha tenido que subir dos categorías para enfrentarse a Saúl un reto que le coloca en una posición de desventaja ante el púgil mexicano. No obstante, su entrenamiento se ha focalizado en encontrar los espacios y los movimientos para hacerle daño al ‘Canelo’ Álvarez.

Esta será la pelea número 42 para Terence Crawford, quien enfrentará por cuarta ocasión a un peleador mexicano.