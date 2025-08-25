Vencer a 'Canelo' Álvarez, una tarea imposible para Terence Crawford

Héctor Cantú

Terence Crawford tendrá la que probablemente sea la pelea más complicada de su carrera cuando se enfrente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

La complejidad del combate radica en que, además de pelear por tres títulos mundiales en la división de los supermedianos y enfrentarse al multicampeón mexicano, también expondrá su foja invicta.

A poco más de dos semanas de la pelea las opiniones siguen divididas. Para algunos, Crawford tiene elementos para complicarle la noche al ‘Canelo’ e incluso dar una sorpresa como la que se llevó ante Dimitry Bivol.

Para otros, es muy complicado que pueda ganar, sobre todo porque Crawford ha tenido que escalar hasta as 168 libras, una categoría en la que no había peleado hasta este momento.

“Aceptar esta pelea es lo peor que pudo haber hecho. Para vencer a ‘Canelo’ tienes que mantenerlo presionado y retrocediendo. Será complicado con las 168 libras, un peso en el que nunca ha peleado”, detalló Abel Sánchez, entrenador de David Benavídez.

En su análisis, la única manera de poder vencer a Saúl Álvarez es presionarle y no dejarle hacer su pelea. Tirar golpes de manera constante y presionarlo durante todo lo que dure la pelea.

La advertencia llega luego de a última pelea que sostuvo Crawford ante Israil Madrimov, donde tuvo que subir al peso superwelter cuando llevaba seis años dominando la categoría inmediata inferior de los wélter.

Ahora, subir de las 154 a las 168 puede representar un riesgo, sobre todo, cuando no tiene ninguna experiencia en la división que ha sido copada por Saúl ‘Canelo’ Álvarez.