Saúl 'Canelo' Álvarez no peleará con Jake Paul

Héctor Cantú

El peleador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez no está interesado en pelear con Jake Paul a pesar de que en las últimas semanas había crecido el rumor de una posible pelea entre ambos contendientes.

A pesar de que la bolsa podría ser jugosa para el peleador tapatío, en este momento no hay un interés por enfrentarse a un peleador que saltó al boxeo siendo un reconocido ‘youtuber’.

“No voy a pelear por dinero. No me hace ni más rico ni más pobre, así que no estoy interesado. En su momento tal vez podríamos ver, pero por ahora, me gustan estas peleas grandes (Terence Crawford) me llenan de orgullo”, detalló.

Sobre su combate del próximo 13 de septiembre, ‘Canelo’ confirmó que le emociona la posibilidad de pelear en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders.

De igual manera, mandó un mensaje a Terence Crawford, su próximo rival, a quien prometió hacerle sentir dolor sobre el cuadrilátero.

“Todo alrededor de la pelea es increíble. Yo quiero seguir haciendo historia y Crawford (Terence) sentirá el verdadero poder de los puños”, agregó.

Sobre la mesa, Canelo y Crawford pelearán por los títulos mundiales de la Federación Internacional de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría de los supermedianos.