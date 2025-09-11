Lo que ganarán 'Canelo' y Crawford el próximo fin de semana

Héctor Cantú

El próximo 13 de septiembre, Saúl ‘Canelo’ Álvarez sostendrá la que podría ser una de las peleas más importantes y complicadas de su carrera, cuando se enfrente al peleador estadounidense Terence Crawford.

El combate, desde antes de que suene la campana, ya tiene tintes históricos, pues ‘Bud’ expondrá su récord invicto a sus 38 años de edad, mientras que ‘Canelo’ Álvarez pondrá en juego su título indiscutido en la división de los semicompletos.

Lo que más llama la atención de este combate, son las jugosas bolsas que se repartirán. Mientras Canelo se embolsará 15 millones de dólares, Crawford apenas ganará la tercera parte. Aquí, algunas curiosidades del combate que estremecerá a Las Vegas, Nevada, el próximo sábado 13 de septiembre.