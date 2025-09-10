Terence Crawford, sin lesiones y listo para 'destrozar' a Saúl 'Canelo' Álvarez

Héctor Cantú

Terence Crawford subirá al cuadrilátero con un físico perfecto para intentar derrotar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la que será una de las peleas que marcarán su carrera.

A pesar de que algunos rumores apuntaban a que el estadounidense tendría una lesión de hombre que pudiera mermarlo a la hora de encontrarse con el tapatío sobre la lona, ha sido el propio Crawford quien lo ha desmentido.

“La gente se inventa sus propias historias. Sus propias travesuras. ¿Lesionado del hombro? ¿dónde me lesioné?. Se inventan un montón de historias, que si estoy lesionado, que si estoy fuera de forma, que si soy lento. El sábado van a ver que estoy en perfecto estado”, detalló el estadounidense horas antes de subirse a la báscula.

Sobre las opiniones de la gente, Crawford también acalló todas las críticas sobre su peso, el cual, él aseguró, que es el natural.

“Claro que tengo el poder (de puños). Ese siempre está allí, no es algo que me preocupe. No será la primera vez que la gente esté en contra de Terence Crawford. Yo solo sé que voy a salir ganador el próximo sábado”, agregó.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez será el cuarto rival mexicano en la carrera de Terence Crawford, quien llega a esta pelea con 38 años de edad y una envidiable marca invicta de 41 victorias.