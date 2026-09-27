Confirmado: 'Canelo' hará su próxima pelea en Arabia Saudita

Héctor Cantú

Por segunda ocasión en su carrera, Saúl Álvarez realizará una pelea de campeonato del mundo en Arabia Saudita.

Turki Alalshikh ha confirmado a través de sus redes sociales que el multicampeón mexicano realizará su siguiente combate dentro de la llamada Riyadh Season el próximo 31 de octubre.

كانيلو بطل العالم في 4 أوزان مختلفة وهالمره راجع قدام كريستيان مبيلي ??

في ليلة المكسيك ضد العالم ضمن موسم الرياض ?



31 أكتوبر ?️

النزال الرئيسي يبدأ الساعة 3 فجرًا



احجز الآن ?️https://t.co/bdYjqbM7oE pic.twitter.com/K8LFnyKwlI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 29, 2026

‘Canelo’ peleó en mayo de 2025 ante William Scull en la ANB Arena. Casi un año y medio después regresará a la misma ciudad para medirse a Christian Mbili en la Kingdom Arena.

La pelea estelar está planeada para iniciar a las 3 de la mañana locales, aproximadamente las 6 de la tarde hora el centro y de por medio estará en juego el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los Supermedianos.

La derrota de 'Canelo' y las otras peleas que pusieron sabor al boxeo en el 2025

En su primer combate en Arabia, ‘Canelo’ salió con la mano en alto ante un William Scull que quedó a deber en el espectáculo y se dedicó a eludir los ataques del campeón mexicano.

El evento denominado México contra el resto del mundo, contará con otros pugilistas mexicanos de renombre coo Jaime Munguía y Rafael ‘Divino’ Espinoza.