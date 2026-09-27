Héctor Cantú
Confirmado: 'Canelo' hará su próxima pelea en Arabia Saudita
El multicampeón mexicano vuelve al sitio donde ganó su última pelea
Por segunda ocasión en su carrera, Saúl Álvarez realizará una pelea de campeonato del mundo en Arabia Saudita.
Turki Alalshikh ha confirmado a través de sus redes sociales que el multicampeón mexicano realizará su siguiente combate dentro de la llamada Riyadh Season el próximo 31 de octubre.
كانيلو بطل العالم في 4 أوزان مختلفة وهالمره راجع قدام كريستيان مبيلي ??— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 29, 2026
في ليلة المكسيك ضد العالم ضمن موسم الرياض ?
31 أكتوبر ?️
النزال الرئيسي يبدأ الساعة 3 فجرًا
احجز الآن ?️https://t.co/bdYjqbM7oE pic.twitter.com/K8LFnyKwlI
‘Canelo’ peleó en mayo de 2025 ante William Scull en la ANB Arena. Casi un año y medio después regresará a la misma ciudad para medirse a Christian Mbili en la Kingdom Arena.
La pelea estelar está planeada para iniciar a las 3 de la mañana locales, aproximadamente las 6 de la tarde hora el centro y de por medio estará en juego el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los Supermedianos.
En su primer combate en Arabia, ‘Canelo’ salió con la mano en alto ante un William Scull que quedó a deber en el espectáculo y se dedicó a eludir los ataques del campeón mexicano.
El evento denominado México contra el resto del mundo, contará con otros pugilistas mexicanos de renombre coo Jaime Munguía y Rafael ‘Divino’ Espinoza.
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