En riesgo de caerse la pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua

Reuters

Tyson Fury dijo que el combate contra su compatriota británico Anthony Joshua, previsto para el 11 de diciembre, está en peligro debido a que Joshua y su promotor, Eddie Hearn, están intentando retirarse del encuentro entre los dos ex campeones mundiales de peso pesado.

El combate fue anunciado el jueves por el promotor Turki Alalshikh y la plataforma de streaming Netflix, y enfrentará a dos de los nombres más importantes de este deporte en un duelo totalmente británico por el título de peso pesado "Super" de la WBA en Cardiff.

Tyson Fury tuvo un regreso triunfal al boxeo

"Anthony Joshua y Eddie Hearn están intentando retirarse de este combate. Dicen que ahora no van a pelear", afirmó Fury en un video publicado en las redes sociales a última hora del viernes.

Reuters tomó contacto con la empresa promotora de Hearn, Matchroom Boxing, para recabar comentarios.

#OnThisDay in 2022, Tyson Fury landed a devastating uppercut sending Dillian Whyte to the canvas in his UK homecoming ??? pic.twitter.com/dv58VjUhlo — Top Rank Boxing (@trboxing) April 23, 2026

Hearn ha señalado que tanto él como Joshua habían insistido en que el combate se celebrara en el Reino Unido, mientras que los promotores habían propuesto anteriormente organizarlo en el Madison Square Garden de Nueva York.