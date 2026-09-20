‘Pitbull’ Cruz tiene hambre de más y apunta a Ryan García

Héctor Cantú

Isaac ‘Pitbull’ Cruz lanzó un reto directo a Ryan García para materializar un enfrentamiento entre ambos antes de que termine 2026.

Cruz, quien se impuso por nocaut a Nestor Bravo, puso sobre la mesa una pelea contra García minutos después de confirmar su victoria. El estadounidense también viene de ganar por la vía rápida tras derrotar a Conor Benn.

PITBULL STAMPS IT IN ROUND 6! ? Isaac "Pitbull" Cruz drops Nestor Bravo and closes the show! ???#PitbullBravo | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/vSLmTv8bGB — Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 20, 2026

“Hey, Ryan (García), aquí estoy. La siguiente pelea entre tú y yo, vamos”, dijo el mexicano después de defender con éxito el título mundial interino de los superligeros.

García aceptó el reto y aseguró que dio instrucciones a sus abogados para realizar las gestiones necesarias y concretar el combate.

“Bravo. ‘Pitbull’ me demostró esta noche que estaba equivocado. Hagámoslo en diciembre. La oferta está sobre la mesa. Puedo domar a un león, no estoy muy preocupado por domar a un ‘Pitbull’”, escribió en sus redes sociales

Pero la historia no terminó ahí. García aseguró que anteriormente intentó enfrentarse dos veces al peleador de la Ciudad de México y que, en ambas ocasiones, Cruz rechazó el combate.

SE ACABOOOOOÓ ?



García noquea en el segundo round de forma trepidante ?#GarciaBenn | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/3J9BAKKVgn — UFC Español (@UFCEspanol) September 13, 2026

“Para dejar todo claro. He pedido pelear dos veces con ‘Pitbull’ y una de esas veces fue mi rival mandatorio. Él se negó en las dos. Esta será la última vez que intente darle una oportunidad. Mi palabra es muy clara y planeo con todo mi corazón seguirla. Si él se niega, nunca más consideraré esto de nuevo”, escribió García en sus redes sociales.

Ambos peleadores ya hablaron fuera del ring. Ahora dependerá de las negociaciones y de que las promotoras logren cerrar el acuerdo para concretar una pelea que podría convertirse en una de las más atractivas de 2026.