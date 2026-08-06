Hora de frotarse las manos; 'Pitbull' Cruz ya tiene fecha de regreso

Héctor Cantú

El peleador mexicano, Isaac ‘Pitbull’ Cruz volverá al enlonado para defender el cetro interino que lo ostenta como campeón mundial en la división de los superligeros.

Nacido en la Ciudad de México, Cruz se quedó con el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo luego de vencer a Omar Slacido un año atrás. Ahora, después de haber empatado ante Lamont Roach en una decisión controversial, se presenta otra oportunidad para demostrar de lo que está hecho.

'Pitbull' Cruz y la guerra de golpes ante Lamont Roach

Su siguiente rival será el puertorriqueño Néstor Bravo ante quien estelarizará la velada programada para el próximo 19 de septiembre en el marco de los festejos mexicanos por el Día de la Independencia.

“Estoy extremadamente motivado para regresar al ring el 19 de septiembre. Sé que Bravo está hambriento de gloria y espera dar la sorpresa, pero yo también tengo un objetivo muy claro: seguir demostrando que pertenezco a la élite del boxeo mundial”, declaró ‘Pitbull’.

Por su parte, Bravo, el conteniente, aseguró que tiene todos los argumentos boxísticos para dar la sorpresa en una pelea donde sabe que no es el favorito.

“El 19 de septiembre será un enfrentamiento clásico entre Puerto Rico y México. Estoy muy agradecido con mi equipo y con todos los que hicieron que este increíble evento sea posible. Me enfrento a un rival duro y agresivo que avanza y le gusta fajarse. Sin embargo, yo poseo todas las habilidades y la versatilidad necesarias para ganar como sea. Nos estamos preparando de la manera correcta, y la noche de la pelea, Puerto Rico tendrá un nuevo campeón”, declaró el nacido en Arecibo, Puerto Rico.

La función también estará engalanada por la batalla entre Jesús Ramos Jr y Meiirim Nursultanov en la división de las 160 libras.