Fiesta mexicana en Arabia Saudita; así fue recibido 'Canelo' Álvarez

Héctor Cantú

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya se encuentra en Arabia Saudita, sede de su próxima pelea donde intentará superar a Christian Mbilli.

El excampeón mexicano se enfrentará al tercer mejor colocado en el ranking mundial de los supermedianos en lo que se espera sea un duro combate para el tapatío.

Álvarez ha sido recibido por un grupo de mexicanos radicados en Riad, en donde han montado un espectáculo muy mexicano con bailes tradicionales y música mexicana.

Canelo Alvarez received a warm reception today in Riyadh ahead of his title fight ? #CaneloMbilli | Saturday | @RiyadhSeason | Live on DAZN ? https://t.co/QywTpP0o6C — Ring Magazine (@ringmagazine) October 26, 2026

“Me siento fenomenal y no puedo esperar a pisar el ring. Mi cuerpo necesitaba ese tipo de descanso, ahora siento que han pasado 10 años sin pelear, por eso no puedo esperar más”, dijo Álvarez en declaraciones rescatadas por la agencia Reuters.

'Canelo' Álvarez cae hasta el lugar 10 de los mejores boxeadores

Aunque algunos otros combates han sido cancelados, la pelea de Saúl Álvarez y Christian Mbili se mantiene en la programación en una ciudad azotada por los conflictos bélicos.

Saúl Álvarez llegó acompañado de Rafael ‘El Divino Espinoza’ quien también verá acción en la misma cartelera y de Oleksandr Usyk, con quien estuvo trabajando en las últimas semanas.