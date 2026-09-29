Falleció el exboxeador mexicano Jorge Kahwagi

Héctor Cantú

El exboxeador mexicano, Jorge Kahwagi Macari falleció a los 58 años de edad de acuerdo a reportes de allegados a la familia.

El legislador Manuel Velasco, fue uno de los primeros en confirmar el deceso del también exdiputado, con quien compartió legislatura del 2009 al 2012.

Por su parte, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo se unió a los mensajes de pésame en sus redes sociales.

Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz.?️ pic.twitter.com/pFvkXv6KAG — Manuel Velasco (@VelascoM_) September 30, 2026

“Con mucha pena nos enteramos del fallecimiento de Jorge Kahwagi. Una persona apasionada por lo que hacía, buen amigo, emprendedor y amaba el boxeo. Dios lo tenga en su santa gloria junto a su padre quien falleció hace unas pocas semanas escribió el mandamás del CMB

Jorge Kahwagi tuvo un por el boxeo profesional con una duración de 14 años en los que sostuvo 12 peleas.

En 2002, Kahwagi se convirtió en campeón mexicano crucero tras derrotar a José López quien para entonces tenía una foja de 4 derrotas en igual número de peleas celebradas.

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El punto más alto de su carrera llegó en 2002 cuando derrotó en la Monumental plaza de Toros México a Alexey Osokin para consagrarse con el título latino de la Organización Mundial de Boxeo en la misma división.

Kahwagi sostuvo su último combate en 2015 en un resultado por demás controvertido ante Ramón Olivas Echeverría que permitió que su foja quedara con récord perfecto de 12 victorias por nocaut en 12 peleas realizadas.