Marco Verde, el presente y futuro del boxeo mexicano

Héctor Cantú

El boxeo tiene un rostro que se hace un lugar serio en el profesionalismo y que representa el futuro del deporte en este país.

Se trata de Marco Verde medallista olímpico en la edición anterior en París 2024 y actual peleador profesional que ha sumado su séptima victoria en este circuito.

Knockdown or slip? Marco Verde touches the canvas during a frantic exchange with Guillermo Hernandez. ??⚡️ #PitbullBravo | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/jlKRetDwPL — Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 20, 2026

Verde mantuvo su paso firme y perfecto en el máximo circuito luego de vencer el pasado fin de semana a Guillermo Amilar a quien noqueó en el quinto episodio.

El buen sabor de boca para el de Mazatlán Sinaloa, más allá de la victoria está en los aprendizajes obtenidos, pues por primera vez fue enviado a la lona en el tercer asalto.

Round 5 stoppage victory for Marco Verde after unleashing heavy damage inside the ring. ???#PitbullBravo | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/eyRDf2eakd — Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 20, 2026

“Me sentí extraño porque fue la primera vez que alguien me derribó. Pero es parte del proceso. Para mí, era importante mantener la concentración durante la pelea.Me fui sintiendo mejor conforme avanzaba la pelea. La pelea se detuvo en el quinto asalto, pero yo quería seguir hasta completar los ocho rounds”, aseguró al finalizar su pelea.

Verde, quien busca consolidarse como uno de los mejores exponentes en la división de los medianos planea regresar a los enlonados en diciembre próximo sin ningún nombre en el radar por ahora.