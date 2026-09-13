Isaac Cruz, por una noche histórica entre México y puerto Rico

Héctor Cantú

Isaac ‘Pitbull’ Cruz está listo para ser el protagonista de lo que él considera puede ser una de las mejores veladas en la historia de la rivalidad entre México y puerto Rico en el boxeo.

El oriundo de la Ciudad de México, actual campeón interino por el Consejo Mundial de Boxeo en la división de los superligeros, buscará el triunfo número 29 en su carrera ante Néstor Bravo.

'Pitbull' Cruz y la guerra de golpes ante Lamont Roach

Previo al encuentro y ya con el estudio previo de las características del puertorriqueño, Isaac aseguró que su estilo y el de su rival pueden darle a la afición un gran espectáculo.

“Bravo es muy aguerrido. Va al frente y le gusta dar espectáculo. Quiero dar un golpe de autoridad, y mandar el mensaje de que Pitbull Cruz merece enfrentarse al ganador de Puello vs. Smith”, declaró el peleador mexicano previo a su combate.

Cruz se mostró feliz de poder pelear en San Diego, California, un lugar donde contará con el apoyo incondicional de los mexicanos en una batalla que le abrirá las puertas para grandes carteles en el futuro inmediato.

“Estoy listo para cualquier campeón de la división. Por qué también no pensar en un futuro no muy lejano en enfrentar a Teófimo López, Ryan García o a algún otro campeón de las 140 libras como Gary Antuanne Russell. Pero primero hay que ganar este 19 de septiembre”, agregó.

Isaac Cruz buscará imponerse a Néstor Bravo por la vía del nocaut para sellar así su victoria número 19 en su carrera.