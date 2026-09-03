¿Quién es Nestor Bravo, el próximo rival de Isaac 'Pitbull' Cruz?

Héctor Cantú

El peleador mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz está listo para una nueva batalla, en la que intentará defender con éxito su corona interina del Consejo Mundial de Boxeo.

El oirundo de la capital mexicana enfrentará al puertorriqueño Nestor Bravo, nueve meses después de empatar ante Lamont Roach en una controvertida decisión que, aunque le permitió conservar el cinturón interino, dejó un mal sabor de boca por la decisión final de los jueces.

Bravo, de 32 años, presume una foja de 24 victorias y una derrota, sufrida el año pasado ante Xolisani Ndongeni en su penúltimo combate.

El puertorriqueño llega a este combate después de noquear al mexicano Pedro Campa en el segundo episodio. En aquella pelea demostró el poder de su mano izquierda para conseguir una contundente victoria en el que fue uno de los nocauts del año.

El boricua anticipa un combate de mucho poder entre dos peleadores a los que les gusta ir al frente y no temen ‘fajarse’ sobre el ring.

'Pitbull' Cruz y la guerra de golpes ante Lamont Roach

“Me enfrento a un rival duro y agresivo que avanza y le gusta fajarse. Sin embargo, yo poseo todas las habilidades y la versatilidad necesarias para ganar como sea”, declaró durante la presentación de la pelea en San Diego, California.

Esta será la pelea número 34 de ‘Pitbull’ Cruz, quien buscará mantener su condición de campeón interino.