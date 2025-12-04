'Pitbull' Cruz y un empate con sabor a 'robo'

Héctor Cantú

El boxeo mexicano ha vivido otra noche de sinsabores luego del empate mayoritario de Isaac ‘Pitbull’ Cruz ante Lamont Roach en una batalla digna para ser recordada por varios años.

Isaac Cruz cumplió. Salió desde el inicio a buscar la victoria y a brindar un espectáculo de toma y daca para la gente que lo apoyó en todo momento. Lamont Roach, sorprendido en los primeros instantes tampoco rehuyó al intercambio y así, protagonizaron uno de los mejores combates del año.

‘Pitbull’ no dejó de ir al frente en los 12 rounds y así, con ese espíritu combativo, puso en malas condiciones a Roach para que el tercero en la superficie aplicara el conteo reglamentario.

'Pitbull' Cruz y la guerra de golpes ante Lamar Roach

Sin embargo, dos episodios después, llegó el momento más polémico de la noche, cuando el réferi decidió descontar un punto al mexicano por golpear las nalgas de su oponente, una decisión cuestionable considerando que Roach pasó gran parte de la pelea ensuciándola y cortando la distancia con abrazos sobre Isaac.

“Yo hice mi trabajo, realmente lo hice. Pero el réferi estuvo toda la noche de un solo lado y los jueces también. La gente que estuvo aquí, en San Antonio, sabe que gané la pelea. El réferi me quitó esta pelea”, aseguró Cruz al finalizar el combate.

12RDs of non-stop action between @oneof1 and @isaacpitbull98 the fight ends in a majority draw. RUN THIS BACK! #PitbullRopach pic.twitter.com/wK7IVoNcRf — Premier Boxing Champions (@premierboxing) December 7, 2025

Aunque el tercero en la superficie llamó en varias ocasiones la atención a Cruz por considerar que algunos golpes al cuerpo estaban en ‘zona baja’ la decisión del descuento por el golpe trasero pareció a todas luces precipitada, sobre todo al no haber una condicionante previa.

Sobre una posible revancha, Isaac Cruz aseguró estar listo para hacerle frente, pero puso sus condiciones, que no fuera con el mismo réferi a quien consideró haber sobreprotegido a Roach durante el combate.