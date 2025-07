"El ‘Pitbull’ Cruz es un peleador común y corriente"

Héctor Cantú

Ángel Fierro, retador de Isaac Cruz, se ha puesto el cuchillo entre los dientes a unos cuantos días de enfrentarse al peleador de la capital mexicana en la que será la pelea de revancha.

En la primera contienda, Cruz se llevó la victoria por decisión unánime, un resultado que dejó inconforme a Ángel Fierro.

El brutal nocaut de Isaac 'Pitbull' Cruz

Ahora, el también mexicano sabe que necesitará ajustar en su ataque y buscar el nocaut o ser mucho más contundente a la hora de tirar golpes para lograr el resultado esperado.

“Ha sido un campamento fuerte”, opinó Fierro. “Nunca me había entrenado con tanta intensidad, y tanto Robert García como su equipo y mi equipo incluyendo a mi hermano, mi psicóloga deportiva y mi nutriólogo han sido excelentes”, detalló a dos semanas de su pelea.

Fierro también minimizó la carrera del ‘Pitbull’ a quien considera un peleador que no pertenece a la élite y al que no le tiene respeto alguno.

'Pitbull' Cruz y su última muestra de poder

“Lo que digo, lo cumplo. A esta altura, las palabras sobran”, dijo Fierro. “Le prometí a Pitbull Cruz que iba a ir al choque demostrando que soy de élite, y esta pelea será más de lo mismo. No le tengo respeto a Pitbull Cruz, no es un peleador que me intimide. Es un peleador común”, agregó.

Esta pelea, pactada en la división de los superligeros es la oportunidad para ambos pugilistas de irse decantando por una oportunidad para buscar el cetro mundial.