'Canelo' Álvarez peleará en Arabia Saudita a pesar de los ataques armados

Héctor Cantú

Saúl ‘Canelo’ Álvarez mantiene firmes sus planes de pelear en Arabia Saudita, a pesar de los recientes ataques armados reportados en Riad, ciudad donde está previsto su combate ante Christian Mbilli.

Los recientes ataques explosivos provocaron el cierre temporal del aeropuerto internacional de la capital saudita, misma que está planeada termine le próximo sábado.

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El mexicano habría comunicado al jeque Turki Alalshikh, oganizador de la pelea, su intención de mantener el combate en la sede original, pese a la escalada de tensión de los últimos días, en línea con el mensaje que el organizador transmitió anteriormente.

A 18 días de la pelea, Alalshikh aseguró que la función, denominada ‘México vs. El Mundo’, se realizará según lo previsto y que cuenta con el respaldo del boxeador mexicano.

Por su parte, ‘Canelo’ habría descartado hasta el momento un posible cambio de sede a Las Vegas, Nevada,ante la situación que atraviesa Arabia Saudita.

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Saúl Álvarez se encuentra en España, donde continúa su preparación con la intención de adaptarse al horario y a las condiciones que enfrentará durante su combate en territorio saudí.

Hasta el momento, tampoco se han anunciado modificaciones en el resto de la cartelera, que contará con la participación de otros boxeadores mexicanos entre los que destacan Jaime Munguía y Rafael 'El Divino' Espinoza.