Héctor Cantú
¿A qué hora empezará la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez ante Christian Mbilli?
Han dado a conocer la hora aproximada en la que el mexicano desfilará rumbo al ring
Una de las grandes incógnitas de cara a la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli, que se celebrará en Arabia Saudita, ha quedado despejada.
Ante los cambios en la cartelera y la incertidumbre que rodea la velada, todavía no se conocía el horario exacto en el que ambos boxeadores subirían al cuadrilátero.
A través de sus redes sociales, la plataforma encargada de transmitir el combate, DAZN, confirmó que ambos peleadores aparecerán en escena aproximadamente a las 14:30 horas del centro de México (16:30 del este y 13:30 del Pacífico).
De acuerdo con el horario publicado por Riyadh Season, la función está programada para comenzar a las 21:00 horas locales (12:00 horas del centro, 14:00 ET y 11:00 PT)..
Este enfrentamiento marcará el regreso de ‘Canelo’ Álvarez al cuadrilátero después de más de un año de ausencia, tras haber perdido su último combate ante Terence Crawford en septiembre de 2025.
El tapatío intentará recuperar el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al camerunés, quien mantiene un récord invicto de 29 victorias y un empate (29-0-1) como profesional.
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