¿A qué hora empezará la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez ante Christian Mbilli?

Héctor Cantú

Una de las grandes incógnitas de cara a la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli, que se celebrará en Arabia Saudita, ha quedado despejada.

Ante los cambios en la cartelera y la incertidumbre que rodea la velada, todavía no se conocía el horario exacto en el que ambos boxeadores subirían al cuadrilátero.

A través de sus redes sociales, la plataforma encargada de transmitir el combate, DAZN, confirmó que ambos peleadores aparecerán en escena aproximadamente a las 14:30 horas del centro de México (16:30 del este y 13:30 del Pacífico).

Tune in early this Saturday and don’t miss an epic fight night! ?



?️ Buy #CaneloMbilli NOW at https://t.co/yxybEeo0Px | Oct 31 | Mexico vs The World | @RingMagazine pic.twitter.com/c4mpDLXs3y — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 26, 2026

De acuerdo con el horario publicado por Riyadh Season, la función está programada para comenzar a las 21:00 horas locales (12:00 horas del centro, 14:00 ET y 11:00 PT)..

Este enfrentamiento marcará el regreso de ‘Canelo’ Álvarez al cuadrilátero después de más de un año de ausencia, tras haber perdido su último combate ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

'Canelo' Álvarez cae hasta el lugar 10 de los mejores boxeadores

El tapatío intentará recuperar el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al camerunés, quien mantiene un récord invicto de 29 victorias y un empate (29-0-1) como profesional.