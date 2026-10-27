Lindolfo Delgado, el mexicano que quedaría fuera de la velada Canelo vs. Mbilli

Héctor Cantú

A cuatro días de que se celebre la función denominada México vs. Mundo, estelarizada por el combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli, la cartelera sigue sufriendo cambios.

El peleador mexicano Lindolfo Delgado, quien ostenta una foja invicta de 24 victorias en el circuito profesional, está cerca de quedar fuera de la cartelera a desarrollarse en Arabia Saudita.

Lindolfo iba a enfrentarse a Arthur Biyarslanov en una de las peleas de título mundial donde estaría en disputa el cetro superligero júnior de la Federación Internacional de Boxeo.

Robert García, entrenador de Lindolfo Delgado, hasta hace unos días no habían tenido noticias sobre la logística de vuelos, por lo que el equipo considera prácticamente imposible estar en buena forma para el combate.

“Nos quieren volar el domingo por la noche lo que significa que llegaríamos prácticamente el martes. Tenemos el miércoles y el jueves para adaptarnos al cambio de horario y cortar peso. Para una pelea de título mundial esto es imposible” reveló Robert García para boxingscene.

استعدوا لمواجهات استثنائية تجمع القوة المكسيكية ضد أبطال العالم ضمن حدث "المكسيك ضد العالم" ???



31 أكتوبر ?️

ذا فينيو ?



Get ready for epic showdowns as Mexico’s top fighters go head-to-head with world champions in Mexico vs The World???



October 31 ?️⁰The Venue ?



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Hasta hace unas horas, Lindolfo publicó en sus redes sociales imágenes de su entrenamiento todavía en el gimnasio de Robert García.

La situación se complica, pues Biyarslanov ya se encuentra en terreno saudí luego de haber cumplido con la documentación necesaria, así como los chequeos médicos exigidos por las autoridades que regulan el combate.