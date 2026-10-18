Héctor Cantú

El multicampeón mexicano Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete ha sido destronado por O’Shaquie Foster, luego de perder el combate unificatorio en la división de los superpluma.

El mexicano fue superado por su rival estadounidense por decisión unánime con tarjetas 115-111, 118-108 y 118-108 en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Navarrete nunca se sintió cómodo sobre el ring. Foster impuso condiciones con su velocidad de manos desde los primeros episodios, haciendo ver fuera de ritmo al campeón mexicano.

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En la tercera vuelta, ‘el Vaquero’ logró ser certero en sus ataques ante un O’Shaquie que logró contener los embates del mexicano y ser paciente para encontrar el momento perfecto para soltar su poder.

En el último episodio, Navarrete, quien se lanzó con toda su artillería buscando el nocaut, recibió el conteo de protección por parte del réferi en dos ocasiones luego de recibir golpes precisos que lo llevaron a poner la rodilla sobre la lona.

Shock closed the show with TWO R12 knockdowns ? https://t.co/8e7sqk2A7x — Top Rank Boxing (@trboxing) October 25, 2026

Aunque nunca estuvo en malas condiciones, las dos caídas sentenciaron la derrota para el mexiquense.

Navarrete perdió así los títulos mundiales de la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, con lo que Foster es, desde ahora, el campeón unificado de la división.