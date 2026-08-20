Héctor Cantú
Emanuel 'Vaquero' Navarrete y una nueva cita con la gloria
El peleador mexicano enfrenta una de las batallas más complicadas de su carrera
El gran campeón mundial mexicano, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, regresará a la actividad sobre el enlonado en una de las peleas más complicadas de su carrera.
Navarrete, actual campeón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, intentará unificar los títulos el próximo 24 de octubre cuando se mida a O’Shaquie Foster.
En juego estarán los dos cetros de Navarrete y la fajilla de campeón de Foster por el Consejo Mundial de Boxeo que recuperó en 2024 ante Robson Conceicao.
“Voy por todo, y vengo con todo. Soy un guerrero mexicano. No le tengo miedo a nada ni a nadie. Me da gusto que O’Shaquie Foster haya aceptado la pelea, porque voy por ese tercer título mundial. Ya tengo dos, ¿por qué no tres? El 24 de octubre van a ver a un verdadero guerrero mexicano”, declaró el multicampeón mexicano.
Por su parte, O’Shaquie Foster, quien tiene entres sus víctimas más recientes a ‘Rey’ Vargas, Robson Conceicao y Miguel Román, aseguró que es una pelea soñada en la que podrá demostrar la madera e la que está hecho.
NO DUCKING HERE.— Top Rank Boxing (@trboxing) September 2, 2026
?? Navarrete & ? Foster are running to the smoke. #NavarreteFoster | @DAZNBoxing | Tickets on-sale September 11 pic.twitter.com/Su4Bz40DbJ
“Esta es la clase de pelea con la que sueña cualquier peleador, y estoy listo para el reto. Sé que lo digo cada vez, pero esta realmente es la pelea más grande de mi carrera. Estoy listo para representar a Texas y demostrarle al mundo de lo que es capaz ‘Shock’ Foster”, sentenció.
La batalla se celebrará el próximo 24 de octubre en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.
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