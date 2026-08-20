Publicación: jueves 3 de septiembre de 2026

Héctor Cantú

Emanuel 'Vaquero' Navarrete y una nueva cita con la gloria

El peleador mexicano enfrenta una de las batallas más complicadas de su carrera

El gran campeón mundial mexicano, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, regresará a la actividad sobre el enlonado en una de las peleas más complicadas de su carrera.

Navarrete, actual campeón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, intentará unificar los títulos el próximo 24 de octubre cuando se mida a O’Shaquie Foster.

Con todo y corte, Emanuel 'Vaquero' Navarrete sigue siendo el rey
Con todo y corte, Emanuel 'Vaquero' Navarrete sigue siendo el rey
Con todo y corte, Emanuel 'Vaquero' Navarrete sigue siendo el rey
Con todo y corte, Emanuel 'Vaquero' Navarrete sigue siendo el rey
Con todo y corte, Emanuel 'Vaquero' Navarrete sigue siendo el rey
Con todo y corte, Emanuel 'Vaquero' Navarrete sigue siendo el rey
Con todo y corte, Emanuel 'Vaquero' Navarrete sigue siendo el rey
Con todo y corte, Emanuel 'Vaquero' Navarrete sigue siendo el rey

En juego estarán los dos cetros de Navarrete y la fajilla de campeón de Foster por el Consejo Mundial de Boxeo que recuperó en 2024 ante Robson Conceicao.

“Voy por todo, y vengo con todo. Soy un guerrero mexicano. No le tengo miedo a nada ni a nadie. Me da gusto que O’Shaquie Foster haya aceptado la pelea, porque voy por ese tercer título mundial. Ya tengo dos, ¿por qué no tres? El 24 de octubre van a ver a un verdadero guerrero mexicano”, declaró el multicampeón mexicano.

Por su parte, O’Shaquie Foster, quien tiene entres sus víctimas más recientes a ‘Rey’ Vargas, Robson Conceicao y Miguel Román, aseguró que es una pelea soñada en la que podrá demostrar la madera e la que está hecho.

“Esta es la clase de pelea con la que sueña cualquier peleador, y estoy listo para el reto. Sé que lo digo cada vez, pero esta realmente es la pelea más grande de mi carrera. Estoy listo para representar a Texas y demostrarle al mundo de lo que es capaz ‘Shock’ Foster”, sentenció.

La batalla se celebrará el próximo 24 de octubre en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

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