El 'Vaquero' Navarrete, el rival más codiciado en el boxeo actual

Héctor Cantú

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete se ha convertido en uno de los boxeadores referentes a nivel mundial y uno de los más codiciados como rivales por lo que llega a ofrecer dentro del enlonado.

El último en pedir ‘su cabeza’ fue el poderoso O’Shaquie Foster quien confirmó que ha intentado por todos los medios -y continuará haciéndolo- para llevar a buen puerto esta ansiada pelea.

“Claro que me gustaría (pelear ante Navarrete). Es la pelea que queremos, Vaquero sabe hacer lo suyo y lo quiero de rival”, declaró Foster, quien presenció la última victoria de ‘Vaquero’ sobre ‘Sugar’ Núñez.

Con todo y corte, Emanuel 'Vaquero' Navarrete sigue siendo el rey

Foster ha ganado sus últimos dos combates, ante Robson Conceicao y Stephen Fulton y actualmente es campeón mundial superpluma.

Por ello, el pleito ante el campeón de la división en dos organismos parece ser obligada como un paso para ambos peleadores para unificar títulos.