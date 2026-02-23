Héctor Cantú
El 'Vaquero' Navarrete, el rival más codiciado en el boxeo actual
Luego de unificar títulos, todos quieren una pelea con el mexicano
Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete se ha convertido en uno de los boxeadores referentes a nivel mundial y uno de los más codiciados como rivales por lo que llega a ofrecer dentro del enlonado.
El último en pedir ‘su cabeza’ fue el poderoso O’Shaquie Foster quien confirmó que ha intentado por todos los medios -y continuará haciéndolo- para llevar a buen puerto esta ansiada pelea.
What a fight 🔥#NavarretteNunez ▪️ pic.twitter.com/VQV3ezTFNC— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 1, 2026
“Claro que me gustaría (pelear ante Navarrete). Es la pelea que queremos, Vaquero sabe hacer lo suyo y lo quiero de rival”, declaró Foster, quien presenció la última victoria de ‘Vaquero’ sobre ‘Sugar’ Núñez.
Foster ha ganado sus últimos dos combates, ante Robson Conceicao y Stephen Fulton y actualmente es campeón mundial superpluma.
Por ello, el pleito ante el campeón de la división en dos organismos parece ser obligada como un paso para ambos peleadores para unificar títulos.
