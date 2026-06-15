Publicación: martes 16 de junio de 2026

Héctor Cantú

Confirman fracturas en la cara de Ilia Topuria

El peleador español quedó muy lastimado en función de la UFC en la Casa Blanca

El peleador español de artes marciales mixtas, Ilia Topuria, ha salido del hospital luego de las lesiones sufridas en su último combate, donde cayó ante Justin Gaethje.

Topuria, quien perdió el invicto en esta batalla, quedó visiblemente lastimado, con pómulos totalmente inflamados y mucha sangre en el rostro.

Ilia Topuria, Donald Trump y un evento histórico de UFC en la Casa Blanca

Trump reveló una serie de imágenes que muestran el aspecto que tendrá el ring que va a acoger las peleas y que comenzará a construirse próximamente en la Elipse, el gran parque que hay frente al pórtico sur de la Casa Blanca y junto a la Explanada Nacional de Washington. El cartel incluye de momento seis peleas.
Trump reveló una serie de imágenes que muestran el aspecto que tendrá el ring que va a acoger las peleas y que comenzará a construirse próximamente en la Elipse, el gran parque que hay frente al pórtico sur de la Casa Blanca y junto a la Explanada Nacional de Washington. El cartel incluye de momento seis peleas.
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Al terminar la batalla fue llevado a un hospital para revisar a profundidad las lesiones. Luego de ser valorado por los médicos, se determinó dos fracturas en ambos pómulas sin desplazamiento.

Noche de pesadilla para Ilia Topuria en la Casa Blanca

Topuria sufrió la primera derrota de su historial (17-1), perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC.
Topuria sufrió la primera derrota de su historial (17-1), perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC.
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Este martes, Topuria fue dado de alta y completará su recuperación en su domicilio por lo que no tendrá que pasar por el quirófano, algo que hubiera retrasado aún más su regreso a los octágonos.

Ilia Topuria prometió regresar más fuerte y dispuesto a una revancha para intentar recuperar el terreno perdido.

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