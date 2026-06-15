Confirman fracturas en la cara de Ilia Topuria

Héctor Cantú

El peleador español de artes marciales mixtas, Ilia Topuria, ha salido del hospital luego de las lesiones sufridas en su último combate, donde cayó ante Justin Gaethje.

Topuria, quien perdió el invicto en esta batalla, quedó visiblemente lastimado, con pómulos totalmente inflamados y mucha sangre en el rostro.

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Al terminar la batalla fue llevado a un hospital para revisar a profundidad las lesiones. Luego de ser valorado por los médicos, se determinó dos fracturas en ambos pómulas sin desplazamiento.

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Este martes, Topuria fue dado de alta y completará su recuperación en su domicilio por lo que no tendrá que pasar por el quirófano, algo que hubiera retrasado aún más su regreso a los octágonos.

Ilia Topuria prometió regresar más fuerte y dispuesto a una revancha para intentar recuperar el terreno perdido.