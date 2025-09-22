Ilia Topuria anunció retiro temporal de las Artes Marciales Mixtas

Redacción FOX Deportes

Ilia Topuria no ha anunciado su retiro definitivo de las artes marciales mixtas, pero sí confirmó una pausa en su carrera.

El peleador hispano-georgiano explicó que atraviesa un momento personal complicado y que, por ahora, su prioridad está fuera del octágono. La decisión ha generado incertidumbre entre aficionados y dentro de la UFC, aunque él mismo dejó claro que no se trata de un adiós.

El propio Topuria señaló que necesita tiempo para atender asuntos familiares y legales que lo han afectado directamente. Por esa razón, no tiene una fecha definida para volver a competir y evitó comprometerse con un regreso a corto plazo. Su mensaje fue claro: primero resolver su situación personal antes de pensar nuevamente en pelear.

🚨 BREAKING: Ilia Topuria announced he is temporarily stepping away from defending his title due to ongoing legal issues.



"In recent months, I have been subjected to severe and unacceptable pressure, including threats to disseminate false allegations of domestic abuse unless… pic.twitter.com/5E3v4nQNSZ — Home of Fight (@Home_of_Fight) December 15, 2025

Esta pausa inevitablemente impacta a la división en la que compite, ya que su ausencia prolongada abre escenarios de reacomodo.

Dentro del UFC se especula con movimientos para mantener activa la categoría mientras Topuria permanece inactivo. Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre la pérdida o vacante de su estatus deportivo.

A mediano plazo, el propio Topuria ha reconocido que no visualiza una carrera extremadamente larga en las MMA.

Incluso ha mencionado que el boxeo podría ser una opción en el futuro, aunque sin planes inmediatos. Por ahora, el panorama es de espera: no hay retiro, pero sí una pausa que mantiene en suspenso su siguiente capítulo profesional.