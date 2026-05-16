Ilia Topuria promete y regresar "más sabio y más peligroso"

EFE

El peleador español de origen georgiano Ilia Topuria, derrotado por el estadounidense Justin Gaethje en el combate estelar de artes marciales mixtas de la UFC celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al vencedor, afirmó que volverá "más fuerte, más sabio y mucho más peligroso" y adelantó una revancha.



A través de su cuenta de Instagram, Topuria se dirigió a Gaethje con este mensaje: "Justin, enhorabuena. Dijiste que dejarías tu huella en mi cara... y lo has hecho. Me dejaste sin visión en el ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también en el izquierdo. No hay excusas". Ilia Topuria, ¿el mejor libra por libra en UFC?

"He tenido una de las mejores preparaciones de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme... esta historia entre nosotros está lejos de haber terminado. Tendremos nuestra revancha", agregó.

Noche de pesadilla para Ilia Topuria en la Casa Blanca

Topuria, que terminó con la cara ensangrentada, sufrió la primera derrota de su historial (17-1), perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC.