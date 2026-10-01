Portugal, ya sin Cristiano Ronaldo, mantiene el paso perfecto en la Nations League

Héctor Cantú

Portugal puso paños fríos a la polémica con una victoria 4-2 en calidad de visitante ante Dinamarca, en el marco de la tercera jornada de la Nations League.

Después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración tras sentirse traicionado por su técnico, el equipo cerró filas de cara a este compromiso y respondió con tres puntos más.

Dos años después, Cristiano Ronaldo volvió a 'comer banca'

Portugal ya había demostrado tener argumentos y variantes a la ofensiva, y en esta ocasión volvió a dejarlos de manifiesto en territorio danés.

Joao Cancelo fue el encargado de abrir el marcador con una definición perfecta ante la salida del arquero rival.

Diez minutos más tarde, Dinamarca logró emparejar los cartones por conducto de Mikkel Damsgaard, aunque el gusto le duró muy poco al conjunto local.

Goncalo Ramos, goleador de Portugal en la Nations League, apareció dos minutos después para recuperar la ventaja en el marcador.

Dinamarca no dejó de insistir al frente y, luego de un contragolpe mortífero, encontró el gol del empate que generó descontento en el técnico luso, Jorge Jesus.

Vitinha encontró las redes para Portugal con un cabezazo preciso que superó el lance del arquero Hermansen y puso el 3-2 que dotó de mucha tranquilidad al equipo de Jorge Jesús.

En los minutos finales, Joao Félix apareció dentro del área para definir un pase preciso de Rubén Neves para asegurar la victoria.

Con este resultado, Portugal se mantiene como líder del Grupo D con nueve puntos, seguido por Dinamarca, Noruega y Gales, los tres con tres unidades.