La racha perfecta de España sigue más viva que nunca

Héctor Cantú

El paso perfecto de España continúa en la UEFA Nations League luego de imponerse a Croacia en los minutos finales del partido por 2-1.

Los comandados por Luis de la Fuente aprovecharon la superioridad numérica en los 10 minutos finales del partido luego de la expulsión de Ivan Perisic por doble cartón amarillo.

Pese a que el cuadro croata se puso arriba en el tanteador y controló el encuentro hasta los minutos finales, la actual campeona del mundo volvió a demostrar por qué es el actual campeón.

Ivan Perisic adelantó al equipo de casa a los 17 minutos de juego con un cabezazo preciso que encontró las redes a pesar del lance del arquero Unai Simón.

Pero, los ibéricos pusieron a andar la maquinaria y lograron venir de atrás para dar la vuelta al tanteador en la segunda mitad.

La gran figura del equipo español fue Mikel Merino, quien marcó los dos goles que le dieron la victoria a la Furia Roja ante una Croacia que resintió en demasía la expulsión de su referente.

Cuatro partidos, cuatro triunfos y a cuartos.



✅ Misión cumplida.



¡¡????????????!!#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/fOYrbBIddM — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2026

El primero al minuto 61 y el segundo, con una gran jugada individual que definió al poste derecho de Livakovic cuando el partido entraba en su recta final.

Con este resultado, España asegura su pase a los cuartos de final luego de sumar su cuarta victoria en la Nations League, una cifra que solo consiguió Portugal en sus respectivos compromisos.

Con este resultado, España llega a 43 partidos oficiales sin perder bajo la tutela de Luis de la Fuente, uno de los candidatos a ganar el premio al entrenador del año 2026.