España sigue imparable y con paso perfecto en la Nations League

Oscar Sandoval

España venció 3-1 a Chequia como visitante y mantiene el paso perfecto en la Nations League. La ‘Furia Roja’ ha sumado los nueve puntos y lidera el Grupo C con la mirada puesta en las finales para recuperar el título que conquistó en 2023 y perdió ante Portugal en 2025.

El campeón del mundo no cede y continúa ampliando su racha invicta. Ante el conjunto checo llegó a 41 partidos consecutivos sin perder, un registro que refleja el gran momento que atraviesa la Selección Española, que es la mejor del mundo en este momento.

Lamine Yamal abrió el marcador a los seis minutos con otro gol tempranero y su sello característico. El extremo recibió el balón dentro del área por la banda derecha, fintó, recortó hacia el centro y disparó con la pierna izquierda para colocar el balón en el ángulo.

Chequia, que sigue sin sumar en el torneo, sufrió ante la 'Furia Roja' que dominó el partido y encontró el 2-0 a los 35 minutos por medio de Rodri, quien mandó a las redes un balón suelto que se encontró cerca del punto penal.

Los visitantes bajaron el ritmo durante la segunda mitad y Chequia recortó distancias al 69 para darle vida al tramo final. Sin embargo, Mikel Merino sentenció el partido al 89 y España sumó otros tres puntos para seguir imparable en la Nations League.