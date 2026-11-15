Inglaterra acabó con el invicto de España y es líder de grupo en la Nations League

Oscar Sandoval

Inglaterra conquistó el Metropolitano con una victoria 3-2 sobre la Selección Española y terminó la fase de grupos de la Nations League en el primer lugar del Grupo C. Los ‘Tres Leones’ dieron un golpe de autoridad, acabaron con una racha de 43 partidos sin perder del campeón del mundo y lo dejaron expuesto a un posible enfrentamiento contra Francia, Países Bajos o Portugal en los cuartos de final.

La presión y la intensidad del conjunto inglés terminaron por imponerse al futbol de la Selección Española, en una noche que comenzó con un homenaje a los campeones del mundo y terminó con el Metropolitano al borde de la locura. Inglaterra fue superior durante buena parte del encuentro y puso contra las cuerdas a un rival acostumbrado a dominar.

Los visitantes asfixiaron a España desde la salida, presionaron cada balón y cortaron los circuitos de juego del campeón. La ausencia de Rodri pesó en la construcción y el mediocampo se convirtió en territorio inglés, con Declan Rice y Elliot Anderson imponiendo condiciones.

Inglaterra acumuló llegadas sobre la portería de Unai Simón y la resistencia española terminó al minuto 45. Harry Kane abrió el marcador desde el punto penal después de una falta de Pau Cubarsí sobre el delantero y alcanzó los 93 goles con su selección. Los ‘Tres Leones’ encontraron la recompensa a una primera mitad en la que habían llevado la iniciativa.

El dominio inglés continuó después del descanso y Ezri Konsa aprovechó un error defensivo para marcar el 2-0 al minuto 53. El central apareció sin marca dentro del área y conectó un cabezazo tras un tiro de esquina para ampliar la ventaja. El marcador reflejaba lo que sucedía sobre el terreno de juego: Inglaterra superaba a España que, seguía sin encontrar respuestas.

El Metropolitano quedó en silencio apenas cuatro minutos después, cuando Ben White apareció para marcar el 3-0 y dejar a España contra las cuerdas. La derrota parecía inevitable, pero la ‘Roja’ reaccionó con el orgullo del campeón del mundo y comenzó a empujar en busca de una remontada que parecía imposible.

Elliot Anderson derribó a Lamine Yamal dentro del área y vio la tarjeta roja, dejando a Inglaterra con diez futbolistas. Mikel Oyarzabal convirtió el penal y encendió la esperanza de una España que encontró en la superioridad numérica una oportunidad para cambiar la historia del encuentro.

Nico Williams ingresó al minuto 72 y apenas tres minutos después apareció para marcar el 3-2 y desatar la locura en el Metropolitano. España tenía 15 minutos para completar una remontada histórica, pero Inglaterra resistió la presión, cerró los espacios, defendió con todo una victoria que vale el liderato y terminó con el invicto del campeón del mundo.